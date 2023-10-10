Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması için devrede: Erdoğan tarafsız davranıyor Ankara, tırmanın gerilim düşürülmesi için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Bu çabalara öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsız tavır takındığı belirtilerek, "Erdoğan, barış konusunda baskı yapıyor" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Malezya, Lübnan, Mısır ve Katar, Erdoğan'ın temas kurduğu diğer ülkeler oldu.

Ankara, taraflara sükunet çağrısı yaparken, çatışmanın kazananı olmayacağını vurguluyor.

Türkiye'nin silahların susturulmasına yönelik çabalarını gündeme getiren dünya basını, Ankara'nın tarafsızlık rolüne dikkati çekti.

İsrail gazetesi: Erdoğan barış için baskı yapıyor

İsrail merkezli The Times of Israel gazetesi, "Erdoğan, Herzog'u Gazze'nin toplu cezalandırılması konusunda uyardı" başlıklı haberinde şöyle dedi:

Erdoğan, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin zarar veren adımların bölgedeki acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağı uyarısında bulundu.



Erdoğan, aynı zamanda bölgede barışın derhal yeniden tesis edilmesi için de baskı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de görüştüğü notu paylaşıldı.

ABD basını: Tarafsız olan Erdoğan'dan arabuluculuk teklifi

ABD merkezli Al-Monitor, "İsrail-Hamas savaşı şiddetleniyor, Erdoğan ılımlı duruş sergiliyor" diye yazdı.

Erdoğan'ın Gazze çatışmasında tarafsız bir tavır takındığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı.



Erdoğan, her iki lidere de Türkiye'nin sükunetin sağlanması için elinden geleni yaptığına dair güvence verdi.

Haberde, Türkiye'nin yaşananlar karşısındaki duruşuna övgüde bulunularak, "Ankara, bu sakin ve ölçülü tonla yapıcı bir rol oynayabilir." denildi.