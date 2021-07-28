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- Türkiye, İtalya'ya giden 200 Afgan göçmeni yakaladı
Türkiye, İtalya'ya giden 200 Afgan göçmeni yakaladı
- REUTERS
- 28.07.2021 - 16:42
- Güncelleme : 28.07.2021 - 16:52
Göçmenlerin Avrupa'ya gitme çabaları sürüyor.
Bunun son örneği Ege Denizi'nde yaşandı. 200 Afgan'ı taşıyan tekne, Avrupa'ya doğru yola çıkarken, teknenin İtalya'ya varmayı hedeflediği kaydedildi.
TEKNE GERİ ÇEVRİLDİ
Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Afgan göçmenleri taşıyan tekneyi durdurarak rotayı Türkiye'ye çevirdi.
Tekneyi kullanan iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Göçmenlerin Ayvacık'taki sınır dışı etme merkezine gönderildiği belirtildi.
Karaya çıkarılan göçmenler, kameraya yansıdı.
Türkiye, İtalya'ya giden 200 Afgan göçmeni yakaladı ViDEO
GÖÇMENLERE KARŞI SINIRA DUVAR
Yetkililer, geçen hafta, son 10 gün içinde İran sınırı yakınlarında çoğu Afgan olan 1500 düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını söyledi.
Türkiye, göçmenlerin çoğunun geçtiği Van'ın İran sınırına önlem amaçlı duvar örüyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen yıl Türkiye'de 100 binden fazla Afgan sığınmacının bulunduğunu kaydetti.