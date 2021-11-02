Türkiye, Kabil'de hastaneye düzenlenen saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyoruz" denildi.

Afganistan'da yaşanan bombalı terör saldırılarının ardından Ankara'dan açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi'nde düzenlenen saldırıları kınadı.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Bakanlığın yazılı açıklamasında, hastane girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"İNSANLIK DIŞI TERÖR EYLEMİNİ KINIYORUZ"

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SALDIRININ BİLANÇOSU

Kabil'de Afganistan'ın en büyük askeri hastanesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı olduğu ve en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.