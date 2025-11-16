Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında kritik rolü yeniden üstleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası yeniden başlıyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in talimatıyla, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ortakların aracılığıyla, takas sürecinin yeniden başlatılması ve "Ukrayna halkının Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili" görüşmeler yaptığını açıkladı.

"YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI"

Bu görüşmeler sonucunda tarafların İstanbul anlaşmalarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda anlaştığını duyuran Umerov, şunları söyledi:

Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu. Yakın zamanda teknik görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz.

Zelensky de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takasların yeniden başlamasını beklediklerini ifade etti ve "Çok sayıda toplantı, müzakere ve görüşme bunun için yapılmaktadır." diye ekledi.

İSTANBUL ANLAŞMALARI

İstanbul anlaşmaları, 2022 yılında Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya ve Ukrayna arasında geniş çaplı esir takası koordinasyonunu başlatmıştı.

O zamandan beri iki taraf binlerce esiri serbest bıraktı.

Ancak bu takas süreci, cephedeki çatışmalar nedeniyle sık sık sekteye uğradı.