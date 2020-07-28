Türkiye, Ukrayna'nın başkenti Kiev’e cami inşa ediyor

Göçlerle artan Müslüman nüfusu ile büyük bir cemaate sahip olan Kiev'de, Türkiye cami inşa edecek.

2014 yılından sonra çok sayıda Kırım Tatarı'nın göç ettiği Ukrayna'nın Kiev kenti, Kırım Tatarları'nın yanında büyük oranda Müslüman bir kitleye de yuva olmuş durumda.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çok sayıda Müslüman'ın memleketi olduğunu aktardı.

KIRIM TATARLARI YARDIM İSTEDİ

Başkent Kiev’de artık önemli bir Kırım Tatar cemaatinin olduğunu söyleyen Büyükelçi Güldere, Kırım Tatarları’nın yardım ricasıyla Türkiye’ye başvurduklarını belirtti.

ELÇİLİK CAMİ İNŞAASI İÇİN DEVREYE GİRDİ

Başvurunun ardından araya giren Türkiye Büyükelçiliği, Kiev'de cami inşa edilmesi için çalışma başlatılacağını duyurdu.

ŞEHİR MERKEZİNDE İNŞA EDİLMESİ PLANLANIYOR

Caminin yeri konusunun büyük ölçüde karara bağlandığını ve caminin büyük bir ihtimalle şehir merkezinde olacağını söyleyen Büyükelçi Güldere, yer konusu ve caminin tasarımı konusu netleştikten sonra diğer resmi işlemlerin netleşeceğini kaydetti. Büyükelçi Güldere, süreçle ilgili ayrıntıların önümüzdeki aylarda ortaya çıkacağını ifade etti.

CAMİNİN KİEV'E GÜZELLİK KATACAĞINA İNANILIYOR

Kiev’in çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Güldere, yapılacak olan caminin, Kiev’in güzelliğine ayrı bir katkı sunacağını dile getirdi.