Tahliye hareketliliğinin sürdüğü havalimanında iki ülkenin askerleri, görevlerini büyük bir dikkatle yerine getiriyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ülkeden ayrılmak isteyenlerin noktası haline geldi.

Taliban'ın ardından hareketliliğin arttığı havalimanında Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.

İKİ ÜLKENİN ASKERLERİ AFGANİSTAN'DA BİR ARADA

Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri, havalimanında "tek millet, iki devlet" anlayışıyla tahliye mesaisini sürdürüyor. İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor.

Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE GÖREV YAPIYORUZ"

Azerbaycanlı askerlerden Anaz Babayev, "Şu anda Afganistan'da görevimizin başındayız. Türk kardeşlerimizle birlikte görev yapıyoruz. Onlara yardım ediyoruz." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Kabil görevi ViDEO

"HER ZAMAN YARDIMA HAZIRIZ"

Bir aya yakındır Kabil'de olduklarını söyleyen Sagavat Kazımov, "Türk askerleriyle aynı bölgede görev yapıyoruz. Aileme, tüm askerlerin ailelerine selam söylüyorum. Her şey çok iyi. İnşallah sağ salim ülkemize geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Habib Hasanov da "Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz, her zaman da yardıma hazırız." diyerek, ailesine selam göndermek istediğini söyledi.

"GURUR DUYUYORUZ, BİZ KARDEŞİZ"

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinden Kısmet Musayev, "Her saniye Türk askerleriyle birlikte görev yapıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz." diye konuştu.