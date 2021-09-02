Türkiye ve Azerbaycan'dan SAT eğitimi

Türkiye ve Azerbaycan'dan SAT eğitimi

MSB, Azerbaycan'da devam eden eğitimlerle ilgili bilgi paylaştı. İki ülke askerlerinin tatbikat görüntülerine yer verildi.

Türkiye ve Azerbaycan ordularına mensup timlerin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapıldı.

AZERBAYCAN İLE MUHAREBE EĞİTİMİ YAPILDI

Açıklamada, "Azerbaycan'da devam eden eğitimler kapsamında, tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskun mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, iki ülke ordularının operasyonel kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimlerden çeşitli karelere yer verildi.

ASKERİ ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan iki ülke arasındaki iş birliğinin, söz konusu faaliyetlerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

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