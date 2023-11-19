Türkiye ve İran, su meselesini görüştü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, "Türkiye, komşularını asla herhangi bir mağduriyete düşürmeyecek" dedi.

AA

Türkiye, komşusu İran ile su konusunu ele aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İran'ı ziyaret etti.

Gizligider ve İran Enerji Bakan Yardımcı Muhammed Cevanbaht başkanlığındaki heyetler görüştü.

Masada, iki ülke arasında su konusundaki işbirliği vardı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Gizligider, ortak çalışmanın bir gereği olarak sınırı aşan sular ve su konusunda işbirliğine yönelik çalışma yapmaya geldiklerini belirtti.

"Birlikte çalışma irademizi yineledik"

Gizligider, “Bu kapsamda iki ülke heyetleri olarak birlikte çalışma irademizi yineledik." dedi ve ekledi:

Teknik ekiplerimizin birlikte çalışması ve bu çalışmaların neticesinde herhangi bir anlaşmazlık konusunun kalmamasını ümit ediyoruz.

Türkiye, komşularını mağdur etmeyecek

Geçen yıl yapılması planlanan toplantının, Türkiye’de şubat ayında meydana gelen deprem ve seçim süreçleri nedeniyle bugün gerçekleştirilebildiğini aktaran Gizligider, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, bin yıldır komşularını asla herhangi bir mağduriyete düşürmediği gibi bundan sonra da düşürmeyecektir.

Dünyanın ve insanlığın en büyük sorunlarından biri

Bakan Yardımcısı Gizligider, kuraklık ve iklim değişikliği meselesini de ele aldıklarını vurgulayarak, “Kuraklık coğrafyaları ya da sınırları dinlemeden şu anda dünyanın ve insanlığın en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile su verimliliği konusunda tecrübe paylaşımına hazır olduklarını ifade eden Gizligider, bundan sonraki süreçte heyetlerin Türkiye’de bir araya gelmesinin söz konusu olduğunu aktardı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in İran'daki resmi temasları yarın da devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)