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    Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı

    Milli Savunma Bakanlığı, toplantıda "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağını belirtti.
    • AA
    • 15.09.2020 - 15:49
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 15:49
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    Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı

    Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye ile Yunanistan bir araya geldi.

    İki ülkenin askeri heyetleri, düzenlenen toplantıda buluştu.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

    NATO'DA TÜRKİYE-YUNANİSTAN TOPLANTISI

    Bakanlık, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." bilgisini paylaştı.

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