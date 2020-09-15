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- Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı
Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı
Milli Savunma Bakanlığı, toplantıda "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağını belirtti.
- AA
- 15.09.2020 - 15:49
- Güncelleme : 15.09.2020 - 15:49
Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye ile Yunanistan bir araya geldi.
İki ülkenin askeri heyetleri, düzenlenen toplantıda buluştu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.
NATO'DA TÜRKİYE-YUNANİSTAN TOPLANTISI
Bakanlık, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." bilgisini paylaştı.