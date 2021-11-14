İlk kez bir Türk adayın yarıştığı seçimlerde çifte vatandaşlığı olan seçmenler, sabahın erken saatlerinde Türkiye'de kurulan sandıklara giderek oy kullandı.

Bulgaristan'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı.

Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

Çifte vatandaşlık sahibi olan seçmenler Edirne'de, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Sabahın erken saatlerinde sandığa koşan seçmenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında oy kullandı.

Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan'da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Uyar, "Türkçe konuşturmadılar. Hep Bulgarca yazmamızı istediler. Biz bunlar için de çalıştık. Şimdi haklarımızı almak için oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah haklarımızı alırız." dedi.

Bir diğer seçmen Hatice Korkmaz da, akşamdan beri gözüne uyku girmediğini belirterek, sabahın ilk oyunu kullanmaya geldiğini söyledi. Korkmaz, Bulgaristan'daki haklarını istediğini belirtti.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, sandık başında ViDEO

"BULGARİSTAN'DA TÜRK'ÜN VARLIĞINI İSPATLAYACAĞIZ"

Bir diğer seçmen Erhan Vatansever de, Bulgaristan'da Türk varlığını ispatlamak için oy kullanmaya geldiğini söyledi.

Vatansever, "Bulgaristan zaten bizim ülkemiz, demokratik hakkımızı kullanmaya geldik." dedi.

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını belirterek seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade etti.

Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu vurguladı.

“ADAYIN İLK DEFA TÜRK MÜSLÜMAN ADAY OLMASI BİZİM İÇİN AYRI BİR ÖNEM KAZANIYOR"

Ateş, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü defa yine başladı. Bu seçim bizim için daha önemli. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz.

Herkesi tekrardan sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu defa umduğumuz gibi olur ki bu seçimler tekrarlanmaz. Kırklareli'nde 7 sandık var. 8 bin civarı seçmen var. Bizim için parlamento seçiminden daha önemli olmasının sebebi cumhurbaşkanı adayının ilk defa Türk Müslüman bir adayın olması bizler için ayrı bir önem kazanıyor. Tarihte ilk kez Türk partisinin genel başkanı aday oldu."

“HAKLARIMIZI KAZANMAK İÇİN OY KULLANMAMIZ GEREKİYOR”

Gülseren Kıran da çifte vatandaş olarak Bulgaristan seçimleri için oy kullandığını belirtti.

Bulgaristan'da doğduğunu ve uzun yıllar yaşadığını aktaran Kıran, 1989 yılında Türkiye'ye göç ettiklerini anımsatarak "Haklarımızı savunmamız için haklarımızı kazanmak için oy kullanmamız gerekiyordu biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçim üçüncü kez tekrar ediliyor. Çok önemli." şeklinde konuştu.

Asya Sert ise oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.