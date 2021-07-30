Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

Ülke genelinde 28-29 Temmuz tarihlerinde 21 ilde 63 yangın çıktı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki ormanlık alanlarda dumanlar yükseldi. Yangınlar yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

NASA YANGINLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

NASA, Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

TÜM AKDENİZ'E YAYILDIĞI GÖRÜLÜYOR

Fotoğraflara göre, Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.

NASA’nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip edebiliyor.