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    Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde

    Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 01:03
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 01:09
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    Ülke genelinde 28-29 Temmuz tarihlerinde 21 ilde 63 yangın çıktı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki ormanlık alanlarda dumanlar yükseldi. Yangınlar yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

    NASA YANGINLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

    NASA, Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

    TÜM AKDENİZ'E YAYILDIĞI GÖRÜLÜYOR

    Fotoğraflara göre, Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.

    Türkiye deki orman yangınları NASA nın uydu görüntüsünde #1

    NASA’nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip edebiliyor.

    Türkiye deki orman yangınları NASA nın uydu görüntüsünde #2

    Türkiye deki orman yangınları NASA nın uydu görüntüsünde #3

    Türkiye deki orman yangınları NASA nın uydu görüntüsünde #4

    Türkiye deki orman yangınları NASA nın uydu görüntüsünde #5

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