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    Türkiye'den 150 işçi, Alman havalimanlarında görevlendirilecek

    2 bin işçi açığının oluştuğu Avrupa ülkesinde yurt dışından beklenen sayıya ulaşılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 11:18
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    Türkiye'den 150 işçi, Alman havalimanlarında görevlendirilecek

    Almanya, havalimanlarındaki personel sıkıntısını, yurt dışından getirmeye çalıştığı işçilerle çözmeye çalışıyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle birçok çalışanın işlerini bırakması sonrası ülkedeki havalimanları, yaşanan sıkışıklıklar ve seferlerdeki aksamalarla gündeme geldi.

    Türkiye'den 150 işçi Almanya'da çalışacak

    Alman basını, aylık 2 bin 500 euro maaşla istihdam edilmek üzere Türkiye'den işçi alma girişiminin bekenen ilgiyi görmediğini yazmıştı.

    Reuters'ın haberine göre, Türkiye'den yaklaşık 150 havalimanı işçisi, Alman havalimanlarında görev yapacak.

    Beklenenin gerisinde kaldı

    Söz konusu işçi sayısının, başlangıçta beklenenden oldukça geri kaldığına dikkat çekildi.

    Berlin yönetimi, haziran sonunda aldığı kararla, tatilcileri hayal kırıklığına uğratan seyahat kaosunu hafifletmeye yardımcı olmak için başta Türkiye'den olmak üzere birkaç bin yabancı havalimanı çalışanının çalışma izinlerini ve vizelerini hızlandırmayı planladığını duyurmuştu.

    Bagaj taşımaya yardımcı olacaklar

    Ancak, havacılık yer hizmetleri işverenleri derneği ABL'nin Başkanı Thomas Richter, Türkiye'den yalnızca Münih ve Nürnberg havalimanları için işe alım yapıldığını söyledi.

    Söz konusu Türk çalışanlar, kasım ayının başlarına kadar sürecek olan geçici sözleşmeler kapsamında bagaj taşıma konusunda yardımcı olacak.

    Türkiye den 150 işçi, Alman havalimanlarında görevlendirilecek #1

    2 bin işçi açığı var

    Richter, çoğu havalimanının yabancı işçileri henüz işe almadığını, çünkü onları Almanya'ya getirme sürecinin çok uzun süreceğini söylerken, yaz tatilinin neredeyse bitmek üzere olduğuna dikkati çekti.

    Almanya havacılık sektörü yetkilileri, ülkedeki havalimanlarında yaklaşık 2 bin işçi sıkıntısı yaşandığını açıklamıştı.


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