Türkiye'den ABD'ye başkanlık kararnamesi tepkisi

Bakanlık, Barış Pınarı'na ilişkin iddiaların asılsız olduğunu tekrarladı. ABD'ye "PKK/YPG ile angajmanı sonlandırın" çağrısı yapıldı.

Türk ordusunun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı döneminde ABD tarafından yayınlanan başkanlık kararnamesi yinelendi.

Kararname, Türkiye'ye yönelik temelsiz ithamlar içeriyor.

Gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı, Washington'a tepki gösterdi.

"Temelsiz iddia ve ithamlar içeren kararnameyi kınıyoruz"

Bakanlığın açıklamasında, "ABD tarafından Ekim 2019’dan bu yana Suriye bağlamında 'Ulusal Acil Durum' başlığıyla yayınlanmakta olan başkanlık kararnamesi, 12 Ekim 2022 tarihinde aynen yinelenmiştir. Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz." denildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörle mücadelenin, sınır güvenliğinin ve Suriye kaynaklı bölücü terör tehditlerinin ortadan kaldırılmasının amaçladığına dikkat çekildi. Söz konusu kararnamede harekatla ilgili iddiaların asılsız olduğunun altı çizildi.

"Barış Pınarı Harekatı bölgede huzur ve istikrar ortamı sağladı"



Ankara'dan yapılan açıklamada, BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra ettiğimiz Barış Pınarı Harekatı bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır.

Washington'a çağrı: PKK/YPG ile angajmanı sonlandırın



PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin harekat bölgesinden çıkarılmasını temin etmiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur.

ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.