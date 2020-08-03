Türkiye'den ABD'ye Suriye'de petrol anlaşması tepkisi

ABD'li şirketlerin, teröristlerle petrol üretme kararına Ankara karşı çıktı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ABD'li bir şirketle petrol anlaşması yapmasına sert tepki gösterdi.

PKK/YPG terör örgütü güdümündeki SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik ‘Delta Crescent Energy LLC’ adlı şirketle bir sözleşme imzalandığının basına bildirilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayınlandı

"SURİYE'NİN DOĞAL KAYNAKLARI SURİYE HALKINA AİT"

Açıklamada, ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı anlaşmanın kabul edilmeyeceği vurgulandı.

PKK/YPG terör örgütünün, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelinin açıkça gözler önüne serildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir." ifadelerine yer verildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesinin esefle karşılandığı belirtilirken, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez." denildi.