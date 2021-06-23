Türkiye'den, anlaşmaya uymayan Yunanistan'a Navtex'li yanıt

Centilmenlik mutabakatına aykırı davranan Atina'ya, Ankara'dan yanıt gecikmedi.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek için diyalog sürecini işaret ederken, Atina yönetimi tansiyonu yükseltme peşinde koşuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda Yunanistan ile centilmenlik anlaşması olduğunu belirtmişti.

YUNANİSTAN ANLAŞMAYI BOZDU

Ancak Yunanistan, bir kez daha anlaşmaya uymayarak, askeri eğitim sahası ilanında bulundu.

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'nı göz ardı eden Yunanistan, anlaşmaya aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı.

TÜRKİYE NAVTEX İLE YANIT VERDİ

Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli Navtex ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu, "Yunanistan şimdi Navtex ilan ediyor. Milli günlerde de Navtex ve tatbikat yapmama mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu." diye konuşmuştu.