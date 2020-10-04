Türkiye'den Ermenistan'ın Gence'ye saldırmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı; Ermenistan'ın, sivilleri hedef alan saldırılarıyla içine düştüğü çaresizliği ortaya koyduğunu söyledi.

Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki Gence şehrine yönelik saldırısında 1 sivil şehit oldu, 4 sivil yaralandı.

Türkiye, sivilleri katleden Ermenistan ordusuna sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gence'ye saldırıların, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliği ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"HUKUK TANIMAZ TUTUMUN TEZAHÜRÜ"

"Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz.

İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı ViDEO





"ERMENİSTAN'IN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ"

Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

"AZERBAYCAN'IN BU TUTUMUNU DESTEKLİYORUZ"

Ermenistan’ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz."