Türkiye'den Filipinler'e ATAK helikopteri satışı

Dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri olarak nitelendirilen ATAK'ın ilk ihracatı Filipinler'e gerçekleştirilecek.

Türkiye, yurt dışına ilk ATAK helikopteri satışını yapmaya hazırlanıyor.

Washington yönetiminden, ATAK helikopterinin ABD menşeli motoru nedeniyle gerekli ihracat izinleri alındı.

6 ADET HELİKOPTER SATIŞI İÇİN ONAY

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, ABD'nin, saldırı helikopterinin 6 biriminin satışı için gerekli belgeleri yayınladığı bildirildi.

Middle East Eye haber sitesinin aktardığına göre, herhangi bir askeri anlaşmaya karşı Kongre'nin muhalefetine rağmen lisanslar çıkarıldı.

KONGRE ONAYINA GEREK YOK

Bir Türk yetkili, motor ihracat lisansının Kongre gözetimi için yasaların gerektirdiği miktarın altında olması nedeniyle Kongre iznine ihtiyaç duymadığını kaydetti.

Aynı yetkili, "Lisans, doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl T129 helikopterlerinin Türk makamlarınca kullanılması için ihtiyaç duyulan motorların ihracat lisanslarını aldık." dedi.

ABD yasaları, NATO müttefikleri ile 25 milyon dolarlık veya daha yüksek fiyatlı savunma satışları için Kongre'nin bilgilendirilmesi gerektiğini söylüyor.

"DÜNYANIN EN İYİ SALDIRI HELİKOPTERLERİNDEN BİRİ"

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçen yıl yaptığı açıklamada, saldırı helikopteri satın alma bütçelerinin sadece 13 milyar Filipin Pezosu olduğunu belirterek, "İhtiyacımızı ABD'den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 saldırı helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk ATAK helikopteri satın alabiliyoruz." diye konuşmuştu.

Lorenzana, söz konusu saldırı araçlarını"Türk yapımı ATAK helikopterleri, dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri" şeklinde nitelendirmişti.

PAKİSTAN İLE YAPILAN ANLAŞMA

Öte yandan, 2018 yılında Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet ATAK helikopterinin satışına yönelik 1.5 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

TUSAŞ, satışı gerçekleştirmek için ABD Kongresi'nden onay bekliyor.