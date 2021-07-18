Türkiye'den İsrail'e gözaltı tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınadı.

Mescid-i Aksa'da tepki çeken baskınlar devam ediyor.

İsrail güvenlik güçleri, bu sabah Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin verdi.

DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI

Baskın sırasında ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale edilirken, Filistinlilere insanlık dışı müdahalede bulunuldu.

Türkiye, yaşananlara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz." denildi.

"SON DERECE TEHLİKELİ"

Bakanlık, "İsrail'in geçtiğimiz Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir.

İsrail hükümetine, söz konusu provokatif eylem ve saldırıların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.