Türkiye'den İsrailli bakana yanıt: Meşru müdafaa değil işgalcisiniz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada paylaşımına, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." sözleriyle tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'de yaklaşık 2 aydır sivilleri katlediyor.

İsrail ordusu bir yandan sivilleri hedef alarak, sağ kalanları göçe zorlarken, diğer yandan da işgal planını dünyanın gözleri önünde bir kez daha gerçekleştiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanı: "İsterseniz Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini barındırın"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'yi ima ederek,

Hamas-DEAŞ terör örgütü, sonraki gün Gazze'de var olmayacak. İsrail'in güvenliği ve bölgede yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere Gazze'yi Hamas'tan özgürleştireceğiz. Siz, bertaraf edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz.

ifadelerini kullanmıştı.

Yanıt Sözcü Keçeli'den: "İşgalci bir gücün saldırıları, meşru müdafaa olamaz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.