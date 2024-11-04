Türkiye'den Lübnan'a destek: İnsani yardım gemisi sahile ulaştı

DHA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında insanlık krizi yaşanıyor.

Masum sivillerin hedef alındığı saldırılar sonrası ülkeye yardım elini Türkiye'de bulunan 9 sivil toplum kuruluşu uzattı.

‘Lübnan İçin Hemen Şimdi Yardım Seferberliği’ kampanyası kapsamında hazırlanan ve yola çıkan yardım gemisi, Beyrut Limanı’na ulaştı.

BİN TONLUK İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TAŞIYOR

Gıda, hijyen, kıyafet ve barınma gibi farklı alanlarda bin tonluk yardım malzemesi taşıyan gemi, bin tonluk insani yardım malzemesi ile Beyrut Limanı’na demirlendi.

Gemi, İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Fetih Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Umut Ol İnsani Yardım Derneği ve Darul Eytam Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Ayrıca, gemiyi limanda karşılayanlar ise; AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Lübnan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Murad, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Hayr ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri oldu.

"LÜBNAN’I YALNIZ BIRAKMADIĞIMIZI BUGÜN BİR KEZ DAHA GÖSTERİYORUZ"

Karşılama esnasında konuşma yapan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, her şekilde Lübnan’ın yanında olduklarını belirterek şu sözleri sarf etti:

İsrail saldırganlığının hedefi olan ve vahameti giderek artan bir insani kriz yaşayan Lübnan'ı sadece devlet kurumlarımızla değil, sivil toplum kuruluşlarımızla da yalnız bırakmadığımızı bugün bir kez daha gösteriyoruz.

Ulusoy’un ardından konuşma yapan AK Parti Milletvekili Hasan Turan da Lübnan’ın yanında olduklarını ifade ederek “Sivil toplum kuruluşlarımızın organizasyonuyla her zaman Lübnan ve Lübnan halkının yanında olduk. Kardeşlik hukukunun gerekliliğini yerine getiriyoruz.” ifadesinde bulundu.

GEMİDE NELER BULUNUYOR

Yapılan açıklamada, gemide insani yardım malzemeleri olarak şunların bulunduğu kaydedildi: