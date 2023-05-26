Türkiye'den Suriye'ye dönen Haccac: Gidenlerin hepsi kendi ülkelerine dönmek istiyor Türkiye'de mülteci sorunu yüksek sesle dinlendiriliyorken; Suriyelilerin ülkelerine geri dönme sayısında ciddi artışlar yaşanıyor ve kısa sürede 1 milyon kişinin geri dönmesi planlanıyor.

AA

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunda yaşanan tartışmalar sürerken, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde AFAD koordinasyonunda İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yaptırdığı briket evlerde binlerce Suriyeli yaşamını sürdürüyor.

İdlib kenti ile Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yükselen briket evler sayesinde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü hız kazandı.

Bunlardan biri de bir çocuğu ve Suriye ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden iki kardeşinin çocuklarıyla Azez'deki Kefra briket evlerinde yaşayan Vefa Mustafa Haccac.

"Güven ortamı sağlandıkça Suriyeliler vatanlarına denecek"

Türkiye'den gönüllü geri dönerek Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde inşa edilen briket evlere yerleşen Halepli Haccac ailesi, güven ortamı sağlandıkça Suriyelilerin vatanlarına döneceğine inanıyor.

Roket saldırısında iki gözünü kaybetti

Suriye ordusunun roket saldırısında iki gözünü kaybettiğini belirten Haccac, "Tedavi olmak amacıyla gittiğim Türkiye'de 5 yıl tamamen tedavi amacıyla kaldım." dedi.

"Türkiye'den gönüllü olarak geri döndüm"

Haccac, Kilis ve Antep'teki hastanelerde tedavi gördüğünü dile getirerek, "Türk halkı bizlere her zaman destek oldu. Türkiye'den gönüllü olarak geri döndüm. Bu kampı İHH yaptı. Şu an briket evde yaşıyorum." diye konuştu.

Gıda ve ekmek desteği sürüyor

Kampta su bulunduğunu, elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşıladıklarını anlatan Haccac, "Her ay gıda kolisi getirmeye çalışıyorlar ve ekmek desteği veriyorlar." dedi.

"Her insan kendi vatanında yaşamak ister"

Haccac, Suriye'de güvenli bir şekilde yaşamak istediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

Suriye, keşke savaştan önceki gibi olsa. Şu an bu bölge çok güvenli. Keşke tüm Suriye burası gibi güvenli olsa. Her insan kendi vatanında yaşamak ister ama güvenli bir şekilde.

"Güvenli olmayan yere dönmek zor"

Güvenli olmayan yere dönmenin zor olduğunu düşündüğünü söyleyen Haccac, şöyle devam etti:



Her Suriyeli kendi toprağında yaşamak istiyor ama güvenli bir bölgede. Güvenli olmayan yere kimse dönemez. Türkiye'de olan Suriyeliler zulümden kaçıp gittiler. Biz kendi topraklarımızda zulüm gördüğümüz için kaçmıştık. Gidenlerin hepsi kendi ülkelerine dönmek istiyor.

"Türkiye'nin bulunduğu her yerde güven var"

Canlarını kurtarmak isteyenlerin başka ülkelere kaçmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Haccac, "Türkiye, burada olduğu için buralar güvenli. Türkiye'nin olmadığı yerler bu kadar güvenli değil. Türkiye'nin bulunduğu her yerde güven var." dedi.