Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktılar: Avusturya 'Hayal edemiyoruz' dedi Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin üyelik sürecinin sonlandırılmasını savundu. Yeni bir ortaklık olması gerektiğini dile getiren Nehammer, "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hayal edemiyoruz" dedi.

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Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci, aradan geçen zamana rağmen ilerletilmiyor.

Brüksel'in birçok şartını karşılayan Ankara'nın başvurusu askıda bekletiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB üyesi ülkeler, bizi 50 yıldır hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir, yolumuza devam ederiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "AB, Türkiye olmadan küresel bir güç olamaz." vurgusu yaptı.

Avusturya'da Türkiye karşıtlığı

Ankara'dan verilen mesajların ardından Avusturya'dan, Türkiye'nin üyelik süreci hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin sona ermesini istedi.

Taraflar arasında planlanan yakınlaşmaya rağmen Avusturya, Ankara'nın katılım müzakerelerinin sürdürülmemesini istiyor.

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hayal edemiyoruz"

Die Welt'e konuşan Başbakan Nehammer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ankara ile Brüksel arasında yakınlaşmanın devam etmesinden yanayız ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hayal edemiyoruz.

Yeni ortaklık istedi

Nehammer'e göre, AB ile Türkiye arasında karşılıklı güven, ekonomik ve siyasi konulara dayanan yeni bir ortaklık olması gerekiyor:

Birbirimize dürüst davranmamız önemli. Bu, yıllardır dondurulan katılım müzakerelerinin resmen sona erdirilmesini ve komşuluk iş birliği için yeni bir konseptin geliştirilmesini içeriyor.

"Erdoğan ile görüşeceğim"

Türkiye'nin AB için çok önemli bir ortak olmaya devam ettiğini anlatan Avusturya Başbakanı, Ankara ve Viyana'nın ilişkileri geliştirmek üzere ikili düzeyde "birlikte başarılı bir şekilde" çalıştıklarını vurguladı.

Karl Nehammer, "Yakın gelecekte Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim." diye ekledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Nehammer, ateşkes ve barış sürecinde Türkiye'nin de olması gerektiğinin altını çizdi.