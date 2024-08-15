Türkiye'nin ihracatı durdurması İsrail piyasasını vurdu: Sebze ve meyve fiyatları fırladı Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurmasının ardından, Tel Aviv’in tarımsal ürün ithal ettiği Ürdün’de kolera salgını tespit edildi. Bu gelişme, İsrail’de meyve ve sebze fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

AA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Bu süreçte sivil katliamlarını sürdüren İsrail'e karşı Türkiye, ticareti durdurma kararı aldı.

İSRAİL'DE MEYVE SEBZE FİYATLARI FIRLADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça yayınının haberine göre, Türkiye'nin mayısta İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle İsrail'de meyve sebze fiyatları yükseldi.

ÜRÜNLER TÜKETİCİYE YÜKSEK FİYATLA ULAŞIYOR

İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerinden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak gösterdi.

Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.

Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.

TÜRKİYE TİCARETİ DURDURMUŞTU

Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak 3 Mayıs'ta Tel Aviv ile tüm ticareti durdurma kararı almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)