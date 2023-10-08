Türkiye'nin İsrail-Filistin geriliminin düşürülmesine yönelik çabası dünya basınında Taraflarla yoğun temaslarını sürdüren Türkiye'nin, çatışmaların daha geniş bölgeye yayılmaması için mesai harcadığı kaydedildi.

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İsrail ve Filistin arasında başlayan gerilim sonrası Ankara harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkeleriyle yoğun bir telefon diplomasisi yürütürken, dünya basını Türkiye'nin çabalarını aktardı.

Reuters: Türkiye hazır

İngiltere merkezli Reuters, "Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasının azaltılmasına yardımcı olmaya hazır" başlıklı haberinde, Fidan'ın bölgedeki mevkidaşlarıyla İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı ele aldığını yazdı.

Fidan'ın, Suudi, Katarlı, İranlı, Filistinli ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştüğü ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmediği belirtildi.

"Kimseye faydası yok"

Haberde, "Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itidal çağrısını yinelerken, sivil can kayıplarını şiddetle kınadı." denildi.

Bakanlıktan "Şiddet ve gerilimi tırmandırma eylemlerinin kimseye faydası olmadığını vurguluyoruz." açıklaması yapıldığı, ayrıca bölgedeki Türk vatandaşlarına güvenli, kapalı mekanlarda kalmaları çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Türkiye'nin, gelişmelerin daha fazla tırmandırılmaması ve daha geniş bölgeye yayılmadan kontrol altına alınması için her zaman elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu söylediği de kaydedildi.

Al Arabiya: Türkiye, sivil kayıplarını şiddetle kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, "Türkiye, bölgesel güçlerle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü" dedi.

Bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra Washington ile de temasa geçildiği, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Haberde, "Türkiye, sivillerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.