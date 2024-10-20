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Türkiye'nin "İyilik Gemisi" Somali'ye ulaştı

Türkiye'nin "İyilik Gemisi" Somali'ye ulaştı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) açlıkla mücadele eden Somali halkına gönderilen 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan "İyilik Gemisi" Somali'ye ulaştı.