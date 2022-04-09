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    Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki gaz hamlesi gündemde

    Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki gaz hamlesi gündemde

    Yunanistan medyası, iki denizde yürütülen doğalgaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Yeni gaz güzergahları konusunda Türkiye'den verilen mesajlara dikkat çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 09:44
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    Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin kullanıma sunulmasına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

    Yavuz Sondaj Gemisi, bu kapsamda rezervi karaya taşımak ve sahadaki faaliyetlere ivme kazandırmak için yola çıktı.

    Yunan basını: Doğalgazda önemli gelişmeler

    Yunan basını, Filyos Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ifadelerine dikkat çekti.

    Proto Thema'nın "Türkiye: Doğu Akdeniz'de doğalgazda önemli gelişmeler" başlıklı haberinde, Dönmez'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi de içeren çözüm konusunda artan istek olduğunu söylediği belirtildi.

    "Doğalgaz alternatiflerini artırmak için..."

    "Önümüzdeki günlerde sadece Karadeniz'de değil, Doğu Akdeniz'de de doğalgazla ilgili önemli gelişmeler olacak" diyen Dönmez'in, ülke olarak doğalgaz alternatiflerini artırmak için yeni ülkeler ve güzergahlar seçmekten yana olduklarını dile getirdiği kaydedildi.

    Haberde, söz konusu durum hakkında, "Hem bizim hem de Avrupa için arz güvenliği açısından önemli" şeklindeki ifadeye yer verildi.

    Türkiye nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz deki gaz hamlesi gündemde #1
    Türkiye nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz deki gaz hamlesi gündemde #2

    "Doğu Akdeniz, yeni bir enerji tedarik rotası olabilir"

    Ethnos gazetesi de gelişmeyi okurlarına aktarırken, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanacağını yazdı.

    Bakan Dönmez'in "Bu bağlamda karşılıklı haklarımıza saygı duyarak Doğu Akdeniz'i yeni ve güvenli bir enerji tedarik rotası haline getirebiliriz." açıklamasına yer verildi.

    İstikrar ve barış vurgusu

    Öte yandan Neakriti gazetesi, Türkiye'nin "istikrar ve barışı teşvik eden ve uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde yürütülen her projede yer alacağı" şeklindeki mesajını okurlarıyla paylaştı.

    Türkiye nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz deki gaz hamlesi gündemde #3
    Türkiye nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz deki gaz hamlesi gündemde #4

    Sondaj gemilerimizin faaliyetlerinin Karadeniz'deki son durumu VİDEO


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