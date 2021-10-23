Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Rus turistlerin sayısı artıyor

Putin, ülkede bir haftalık tatil kararı alındığını duyurmasının ardından tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Rus turistlerin sayısı yüzde 300 artış kaydetti.

Türkiye, Rus turistlerin gözde tatil mekanı olmaya devam ediyor.

Moskova yönetiminin aldığı son karar, ülkemize gelen turist sayısını artırabilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını belirtti.

RUSYA'DA BİR HAFTALIK TATİL KARARI

Putin, 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini duyurdu.

Böyle bir dönemde Rus basınında çıkan haberlerde, Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Rus turist sayısının arttığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEYEN RUS TURİSTLERİN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Turizm operatörlerinin verilerini aktaran İzvestiya gazetesi, Rusya'dan Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin sayısında yüzde 300 artış yaşandığını yazdı.

Antalya, Rus turistlerin tatilini geçirdiği şehirlerin başında geliyor.

TATİL KARARINDA 23 EKİM AYRINTISI

Bu arada Putin, bölge yönetimlerinin söz konusu tatil kararını bölgelerindeki salgın durumunun yoğunluğuna göre 23 Ekim’den itibaren alabileceğini söyledi.

Rus lider, vatandaşlara "kendilerini izole etme tedbirini ihmal etmeme" çağrısında bulundu.