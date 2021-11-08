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    Tuvalulu bakan, iklim değişikliğine dikkat çekmek için denizden mesaj verdi

    Simon Kofe, COP26'ya mesaj gönderirken, ülkesinin karşı karşıya kaldığa duruma denize girerek vurgu yaptı.
    • REUTERS
    • 08.11.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:48
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    Tuvalulu bakan, iklim değişikliğine dikkat çekmek için denizden mesaj verdi

    İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) devam ediyor.

    Büyük Okyanus'ta yer alan Polinezya ülkesi Tuvalu, 12 Kasım'da sona erecek konferansa mesaj göndermek için farklı bir yol seçti.

    DENİZİN İÇİNDEN SESLENDİ

    Tuvalu Adalet, İletişim ve Dışişleri Bakanı Simon Kofe, COP26'ya denizin içinde kurulan kürsüden seslenerek, ada ülkesinin iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda geldiğini göstermek istedi.

    Kofe, mesajında, "Açıklama, iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesinin etkileri nedeniyle Tuvalu'da karşılaşılan gerçek durumla COP26'yı yan yana getiriyor." dedi.

    Tuvalulu bakan, iklim değişikliğine dikkat çekmek için denizden mesaj verdi #1

    KARBON KESİNTİSİ HEDEFİ

    Birçok büyük kirletici ülkelerden bazıları, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefleyerek önümüzdeki on yıllarda karbon kesintilerini yoğunlaştırma sözü verdi.

    PASİFİK LİDERLERİNDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

    Ancak Pasifik Adası liderleri, ülkelerinin tehlikede olduğuna işaret ederek acil eylem istiyor.

    Tuvalulu bakan, iklim değişikliğine dikkat çekmek için denizden mesaj verdi #2

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