Tuvalulu bakan, iklim değişikliğine dikkat çekmek için denizden mesaj verdi

Tuvalulu bakan, iklim değişikliğine dikkat çekmek için denizden mesaj verdi

Simon Kofe, COP26'ya mesaj gönderirken, ülkesinin karşı karşıya kaldığa duruma denize girerek vurgu yaptı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) devam ediyor.

Büyük Okyanus'ta yer alan Polinezya ülkesi Tuvalu, 12 Kasım'da sona erecek konferansa mesaj göndermek için farklı bir yol seçti.

DENİZİN İÇİNDEN SESLENDİ

Tuvalu Adalet, İletişim ve Dışişleri Bakanı Simon Kofe, COP26'ya denizin içinde kurulan kürsüden seslenerek, ada ülkesinin iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda geldiğini göstermek istedi.

Kofe, mesajında, "Açıklama, iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesinin etkileri nedeniyle Tuvalu'da karşılaşılan gerçek durumla COP26'yı yan yana getiriyor." dedi.

KARBON KESİNTİSİ HEDEFİ

Birçok büyük kirletici ülkelerden bazıları, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefleyerek önümüzdeki on yıllarda karbon kesintilerini yoğunlaştırma sözü verdi.

PASİFİK LİDERLERİNDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Ancak Pasifik Adası liderleri, ülkelerinin tehlikede olduğuna işaret ederek acil eylem istiyor.