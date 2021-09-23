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- Twitch yayıncısı, canlı yayında gaz çıkarınca işinden oldu
Twitch yayıncısı, canlı yayında gaz çıkarınca işinden oldu
Twitch yayıncısı genç kadın, son yayınında gaz çıkardı. Twitch, yayıncı ile partnerliğine son verdi.
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 13:15
- Güncelleme : 23.09.2021 - 13:23
Twitch yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı.
Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi.
1 YILDA 6 KEZ BANLANDI
Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı.
İlk 5 yasağının hepsi farklı olaylardan oluşurken, gaz skandalı sonu oldu.
PARA KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL
Jenelle’ın geri dönme ihtimali olsa bile Indiefoxx kanalından bir daha para kazanması mümkün olmayacak.