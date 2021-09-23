Twitch yayıncısı, canlı yayında gaz çıkarınca işinden oldu

Twitch yayıncısı genç kadın, son yayınında gaz çıkardı. Twitch, yayıncı ile partnerliğine son verdi.

Twitch yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı.

Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi.

1 YILDA 6 KEZ BANLANDI

Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı.

İlk 5 yasağının hepsi farklı olaylardan oluşurken, gaz skandalı sonu oldu.

PARA KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Jenelle’ın geri dönme ihtimali olsa bile Indiefoxx kanalından bir daha para kazanması mümkün olmayacak.