Euro
10.1594
0.44%
Dolar
8.6568
0.06%
Altın
493.47
0.31%
Borsa
1.411
0.28%
Bitcoin
377.990
3.04%
EXEN Coin
23.35
3.77%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Twitch yayıncısı, canlı yayında gaz çıkarınca işinden oldu

    Twitch yayıncısı genç kadın, son yayınında gaz çıkardı. Twitch, yayıncı ile partnerliğine son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitch yayıncısı, canlı yayında gaz çıkarınca işinden oldu

    Twitch yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı.

    Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi.

    1 YILDA 6 KEZ BANLANDI

    Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı.

    İlk 5 yasağının hepsi farklı olaylardan oluşurken, gaz skandalı sonu oldu.

    PARA KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL

    Jenelle’ın geri dönme ihtimali olsa bile Indiefoxx kanalından bir daha para kazanması mümkün olmayacak.

    Twitch yayıncısı, canlı yayında gaz çıkarınca işinden oldu #1

    Twitch yayıncısı, canlı yayında gaz çıkarınca işinden oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir