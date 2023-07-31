Twitter binasının parlayan X'i bölge halkını rahatsız ediyor San Francisco'daki ana binanın çatısına dev Twitter'ın değişen logosu X'in devasa boyutu dikildi. Parlayan ışıktan rahatsız olan bölge halkı şikayette bulundu.

ensonhaber.com

En çok ilgi gören sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter’ın logosu Elon Musk’un kararıyla değişti.

Bir kuş logosu kullanılan logo, X olarak değiştirildi.

Kararın hemen ardından San Francisco’daki ana binanın çatısına devasa bir X logosu dikildi.

Logonun parıltısı bölge halkını rahatsız etti

Ancak logo, belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinlerini görüntü sebebiyle rahatsız ediyor.

Öyle ki bölge halkından bazıları, hafta sonu X’in parlayan, titreşen ve yanıp sönen videosunu kaydederek sosyal medyadan şikayetlerini paylaştı.

Ayrıca halk, belediye yetkililerine şikayette bulundu.

San Francisco’nun yapı müfettişleri bu görüntünün kurallara aykırı olabileceğini aktardı.

Logonun incelenmesi iki kez engellendi

Verilen raporda ise şirket temsilcilerinin logoyu incelemek isteyen yetkililerin çatıya erişimini iki kez engellediği, fakat bir Twitter temsilcisinin logunun geçici olarak kullanıldığını söylediği aktarıldı.