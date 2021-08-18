Twitter, Taliban liderlerinin hesap açabileceklerini açıkladı

Donald Trump'ın hesabını kapatan Twitter'in, Taliban sözcülerinin kurallara uydukları sürece tweet atabileceklerini, diğer yöneticilerin de hesap açabileceklerini açıklaması tepkilere neden oldu.

Afganistan tarihi bir süreçten geçiyor...

ABD'nin 2001 işgalinden bu yana, 20 yıllık bir aradan sonra Taliban yeniden yönetimi ele aldı.

Afgan halkının bir önceki Taliban dönemi deneyimi dolayısıyla özellikle başkent Kabil'de kaos ortamı hakim.

Taliban muhalifleri ve yabancı ülkelerin çatısı altında çalışanlar, ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Dünya kamuoyunda tartışılan en önemli konulardan biri de Taliban'ın kadınlara yönelik uygulamaları.

İnsan hakları ve kadın hakları örgütleri özellikle sosyal medya üzerinden başta ABD ve AB'yi bölgedeki hak mahrumiyetlerine ve kötü muameleye karşı göreve çağırıyor.

Konu hakkında sosyal medya platformlarının tutumu da tartışma konusu.

"TWEET ATMAYA DEVAM EDEBİLİRLER"

Birçok sosyal medya platformu Taliban'a ait hesapları kapama kararı alırken, Twitter bu konuda farklı bir tutum sergiledi.

Taliban sözcülerinin aktif olarak kullandıkları hesaplardan kurallara uydukları sürece tweet atabilecekleri yönünde bir açıklama yapıldı.

Aynı şartlar altında, diğer Taliban yöneticilerinin de platformda hesap açabilecekleri ifade edildi.

TRUMP'IN HESABININ KAPATILMASI

Twitter yönetiminin bu 'hoşgörülü' tavrı eleştirilere neden olurken ABD eski başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması akıllara geldi.

Twitter, 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Konre baskınının ardından Trump'ın hesabını önce askıya almış daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.

FACEBOOK TALİBAN HESAPLARINI KAPATACAK

Facebook sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada, Taliban’ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını bildirdi.

Sözcü, Taliban’a, temsilcilerine ait ya da onun adına açılan hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını aktardı.

Sözcü, yerel dilleri konuşan ve yerel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olan bir grup Afgan uzmanla çalışarak platformda ortaya çıkan sorunların tespiti ve uyarılması konusunda yardım aldıklarını ifade etti.

Hükümetlerin tanınması konusunda kararlar almadıklarını vurgulayan sözcü, ancak "uluslararası toplum otoritesini" takip ettiklerinin altını çizdi.

KARAR INSTAGRAM VE WHATSAPP İÇİN DE GEÇERLİ

Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu söyledi.

Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını kullanıyor.

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