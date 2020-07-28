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    Twitter, Trump’ın oğlunun hesabını askıya aldı

    Twitter, Trump’ın oğlunun hesabını askıya aldı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Twitter hesabı, koronavirüsle ilgili yanlış yönlendirici bilgi paylaştığı gerekçesiyle askıya alındı.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 23:05
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    Twitter, Trump’ın oğlunun hesabını askıya aldı

    Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabına engellemeler getiren Twitter, şimdi de oğlu Donald Trump Jr’ın hesabını askıya aldı. Hesabın askıya alınma gerekçesi ise Donald Trump Jr’ın koronavirüse yönelik "yanlış yönlendirici ve zararlı bilgi paylaşması" olarak belirtildi.

    DSÖ'NÜN KARŞI ÇIKTIĞI İLACIN FAYDALARINI ANLATAN VİDEO

    Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın Twitter hesabından yayınladığı videoda, doktorların Covid-19’a karşı Dünya Sağlık Örgütü’nün etkisiz olduğunu belirttiği hidroksiklorokin ilacının faydalarını anlattığı ifadeleri yer alıyordu. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Tweet, Covid-19 konusunda yanlış yönlendirici bilgiler ile politikamızı ihlal ediyor" denildi.

    Twitter, Trump’ın oğlunun hesabını askıya aldı #1

    "BU BİR SEÇİM MÜDAHALESİ"

    Donald Trump Jr’ın sözcüsü Andy Surabian ise yaptığı açıklamada, "Twitter, Jr’ın hesabını hidroksiklorokin hakkındaki görüşlerini tartışan bir uzmanın videosunu paylaştığı için askıya aldı. Bunun, Cumhuriyetçi sesleri bastırılması için seçim müdahalesi olduğunun başka bir örneği" ifadelerini kullandı.

    Twitter, Trump’ın oğlunun hesabını askıya aldı #2

    Twitter, Trump’ın oğlunun hesabını askıya aldı #3

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