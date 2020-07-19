Twitter, Trump'ın seçim kampanyası videosunu kaldırdı

Linkin Park, kendilerine ait parçanın videoda izinsiz bir şekilde kullandığını belirterek, durumu sosyal medya platformuna bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün paylaştığı seçim kampanyasıyla ilişkili videoda, izinsiz olarak Linkin Park grubunun "In the End" şarkısı kullanıldı.

Grup, Twitter'da Trump'ın "retweet"inin geniş kitlelerce tartışılması üzerine videoyu fark ettiklerini ve haksız uygulamayı durdurma emri çıkarttırdıklarını bildirdi.

"PARÇAMIZIN KULLANILMASINA İZİN VERMEDİK"

Daily Mail'in haberine göre açıklamada, "Linkin Park, Trump'ı onaylamadı ve onaylamıyor, organizasyonunun, herhangi bir parçamızı kullanmasına da izin vermedi. Haksız uygulamayı durdurma emri çıkartıldı." ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak Beyaz Saray sosyal medya yöneticisi Dan Scavino tarafından Twitter'da paylaşılan videoda, Trump'ın destekçilere seslendiği anların, Kongre çekimlerinin, askeri uçakların ve rakibi Joe Biden'ın görüntülerinin bir montajı yer alıyordu.

"BAŞ SOLİST, MEZARINDA TERS DÖNDÜ"

Linkin Park'ın hayranları, video üzerine sosyal medyada, grubun 2017'de intihar eden baş solisti Chester Bennington'ın "mezarında ters döndüğü" yorumlarını yaptı.

Chester Bennington