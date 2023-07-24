Twitter'ın logosu değişti Tartışmalı bir satın alma sürecinden sonra Twitter'ı alan Elon Musk'un kısa süre önce duyurduğu logo değişimi gerçekleşti.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok kullanlan sosyal medya platformalarından biri olan Twitter'da değişim süreci devam ediyor.

Teknoloji devi Spacex şirketinin sahibi Elon Musk, Twitter'ı tartışmalı bir sürecin sonunda 44 milyar dolara almıştı.

Logo değişimini duyurmuştu

Kullanıcılarla sık sık tartışmaya giren ve platformda bir dizi değişikliğe giden Musk geçtiğimiz günlerde logoyu da değişeceğini duyurmuştu.

Musk yaptığı bir paylaşımında "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz. Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı.

Logo değişti

Kullanıcıların uzun yıllardır alıştığı kuş görseli Twitter'dan gitti.

Kuş simgesinin yeerine "X" geldi.