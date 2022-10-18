Uber Eats, Kanada'da esrar siparişi dağıtacak

Uber Eats, Toronto'da siparişte bulunan müşterilerine satışı yasal olan esrar teslimatı yapmaya başladı.

ABD merkezli çevrimiçi ulaşım ağı şirketi Uber'in yemek sipariş uygulaması Uber Eats, tartışılacak bir adım attı.

Esrar satışı yasal olan Kanada'nın Toronto şehrinde yeni bir uygulamaya geçiliyor.

Uber Eats, ABD merkezli perakende esrar satışı yapan ve aynı zamanda esrarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri yürüten Leafly ile iş birliğine gitti.

Şirket, bu iş birliğiyle müşterilerin esrar siparişlerini teslim edecek.

Siparişten önce yaş teyidi

Buna göre Uber Eats kullanıcılarının, esrar sipariş teslimi öncesinde yaşlarını teyit etmeleri gerekiyor.

Teslimatlar ise devlet tarafından yetki verilmiş dağıtıcılar tarafından yapılacak.

Kentte yaşayan 19 yaşından büyük kişiler, siparişlerini üç farklı lisanslı esrar markasından yapabilecek.

4 milyar dolarlık piyasa

Kanada'da esrar piyasası yıllık 4 milyar doları buluyor.

Uber Eats’ten yapılan açıklamada, Leafly ile yapılan söz konusu iş birliğinin, tıbbi olmayan esrar satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan yasa dışı pazarla mücadeleye yardımcı olacağı savunuldu.