Üç ülkeden BM'ye Kabil'de güvenli bölge önerisi

Kabil'den tahliyelerin sorunsuz bir şekilde yapılması gerektiğine işaret eden Macron, Almanya ve İngiltere ile ortak öneri hazırladıklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler konusunda açıklamalarda bulundu.

Macron, daha fazla tahliye için Taliban ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, konunun pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirileceğini söyledi.

FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN GÜVENLİ BÖLGE GİRİŞİMİ

Fransız TF1 kanalına konuşan Macron, Afganistan'dan ayrılmaya çalışan insanların güvenli geçişine izin vermek üzere Almanya ve İngiltere ile birlikte Kabil'de güvenli bölge oluşturmayı amaçlayan BM önerisi üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE SUNULACAK

Macron, uçuşların nasıl yeniden gerçekleştirilebileceğine dair bazı tartışmaların var olduğunu anımsatarak, "İngiltere ve Almanya ile birlikte insanların havaalanına ulaşmasını sağlayacak bölge oluşturmayı içeren çözümü BM Güvenlik Konseyi'ne getirmeyi planlıyoruz." dedi.

"TALİBAN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR"

Kabil'de güvenli bölge önerisinin Taliban tarafından kabul edilip edilmeyeceğine dair iyimser olup olmadığı sorulan Macron, "herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken, ancak peşinden gitmeye değer olduğunu" söyledi.

Fransız cumhurbaşkanı, "Tüm uluslararası toplumu harekete geçirebilir ve aynı zamanda Taliban üzerinde baskı oluşturabilir." dedi.

"GÖRÜŞÜYORUZ DİYE TANIYACAK DEĞİLİZ" YORUMU

Diğer taraftan Emmanuel Macron, Taliban ile yürütülen görüşmelerin Paris'in Taliban yönetimini resmi olarak tanıyacağı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Kabil'de meydana gelen patlama ViDEO