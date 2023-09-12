Uçak arızası mahsur bıraktı: Kanada Başbakanı Trudeau, Hindistan'dan 2 gün sonra ayrıldı Trudeau ve beraberindeki heyet, parça değişimi nedeniyle Hindistan'da mahsur kaldı. İki gün sonra alınan uçuş izni sonrası Roma'da aktarma yapılacak.

AA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, heyetiyle birlikte Hindistan'da mahsur kaldı.

Trudeau, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Yeni Delhi'ye gitti. Ancak dönüş yolunda işler planlandığı gibi olmadı.

Hindistan'dan çıkamadılar

Trudeau ve beraberindekiler, 36 yıllık CC-150 Polaris'in parça değişimi gerektiren teknik arızası sebebiyle söz konusu ülkede mahsur kaldı.

Kanada lideri ve heyeti, uçak arızası ve yedek uçağın rotasının değiştirilmesiyle tekrarlanan ertelemeler nedeniyle Hindistan'dan 2 gün sonra ayrılabildi.

Roma'da aktarma yapacak

ANI News'e konuşan Kanada Başbakanlık Ofisi Basın Sözcüsü Muhammed Hüseyin, CC-150 Polaris'teki teknik arızanın giderildiğini ve uçuş izninin alındığını teyit etti.

Trudeau'nun uçağı, Yeni Delhi'den aktarma yapacağı Roma'ya doğru yola çıktı.

Kanada Hava Kuvvetleri, uçakta parça değişimi yapılması gerektiğini ve arızanın hızlıca düzeltilemeyeceğini belirterek, aynı model yedek uçağı Kanada'dan Hindistan'a yönlendirmişti.

Tamiri 2 gün sürdü

Her iki uçağın da Trudeau ve heyetinin dönüşünü sağlayamaması halinde Londra'daki bir Challenger jetin Hindistan'a gönderileceği açıklamasının ardından Yeni Delhi'deki arızalı uçak, 2 günde tamir edilebildi.

Yeni filo alımı yapacaklar

Kanada Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, arıza geçmişi bulunan ve Başbakan'ın yolculukları ile Kanada askeri personelinin taşınmasında kullanılan Airbus CC-150 Polaris'in yerine yeni filo alımının ve pilotların alınan yeni modelin kullanımına ilişkin eğitiminin sürdüğünü açıkladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)