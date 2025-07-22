Uçak biletlerinde ek vergi zorunluluğu: Önceden alan da ödeyecek

Belçika Hükümeti, yaz tatili öncesi binlerce yolcuyu ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Hükümetin aldığı kararla, uçakla seyahat edecek yolcular için ek yolcu vergisi uygulaması başlatıldı.

Söz konusu vergi yalnızca yeni biletleri değil, daha önce satın alınmış biletleri de kapsıyor.

Yaz tatili planlarını çoktan yapmış olan vatandaşlar, ek vergiyle karşı karşıya kaldı.

Yeni uygulamaya göre, yolcular uçuş öncesinde ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak.

VERGİ FİYATLARI AÇIKLANDI

Belçika Federal Hükümeti, uçak yolculuklarında uygulanan yolcu vergisini (inschepingstaks) güncelledi.

İlk olarak 2022 yılında devreye giren sistemin amacı, çevresel etkileri azaltmak ve kısa mesafelerde tren gibi alternatif ulaşım yöntemlerini teşvik etmekti.

Yeni uygulamaya göre, 500 kilometreden kısa mesafeli uçuşlarda kişi başı 10 euro olan vergi aynı şekilde devam ediyor.

Fakat uzun mesafeli, yani 500 kilometreyi aşan uçuşlar için yolcu başına alınan vergi 2 eurodan 5 euroya yükseltildi.