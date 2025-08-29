Uçaklarda yeni dönem: İrlandalı hava yolu devi el bagajı ölçülerini değiştiriyor

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, ulaşım tercihi hava yolu olan yolcuları yakından ilgilendiren bir yeniliğe imza attı.

Eylül 2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olan yeni düzenlemeyle birlikte el bagajı ölçülerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu değişikliğe uymayan yolcuların ise hem cezayla hem de ek ücretlerle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

ÖLÇÜLER DEĞİŞTİ!

Mevcut uygulamaya göre yolcular, 40x20x25 cm boyutlarında ve 10 kiloya kadar olan küçük el bagajlarını ücretsiz taşıyabiliyor. Ancak Avrupa Birliği düzenlemesiyle birlikte Ryanair ile uçuş yapacak yolcular Eylül ayından itibaren bu ölçüler 40x30x20 cm’ye çıkarılacak.

Söz konusu değişikliğin yolculara kolaylık sağlayacağını belirterek, kurallara uyulmasıyla birlikte uçağa binişlerin hızlanacağını ve rötarların azalacağını ifade etti.

Ryanair’in aldığı yeni kararın ise , kabin bagajı kurallarına uymayan yolcular için caydırıcı bir adım olarak öne çıktığı belirtildi.