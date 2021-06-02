Uçaklardaki koltuk düzenine koronavirüs etkisi

Tasarımın yolculara daha fazla alan sağladığı, bunun da salgında seyahat için daha uygun bir seçenek olabileceği belirtildi.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Delft Teknik Üniversitesi’nden 21 yaşındaki Alejandro Nunez Vicente, koronavirüs salgını döneminde yolcu uçakları için koltuk tasarımı yaptı.

İspanya’nın başkenti Madrid’den Lahey'deki üniversiteye öğrenci değişimi programıyla giden Vicente, pandemide uçak seyahatini kolaylaştırabilecek bir tasarım ortaya çıkardı.

KOLTUK DÜZENİ SİLBAŞTAN

Hollanda’ya geldiğinde 'Flying V' adlı uçak koltuklarının tasarımıyla ilgili bir projeyi gördüğünü ve bundan çok etkilendiğini belirten Vicente, bu tasarımı yapan ekiple görüştüğünü ve Chaise Longue tasarımının ilk adımlarını attığını ifade etti.

Özellikle salgın döneminde azalan sefer sayıları, beraberinde kısıtlamalar ve yasaklar sonucu düşüşe geçen yolcu sayıları, hava yolu şirketlerinin verimli çalışamamasına ve finansal olarak zarar etmesine neden oldu.

TASARIMIN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Vicente, tasarımının detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Proje süresince koltuk tasarımı (koltuk, sırtlık ve başlık) aynı kaldı, ancak yolcular arasında daha fazla boşluk bıraktığı ve onları farklı yüksekliklerde konumlandırdığı için salgın zamanlarında uçuşlar için daha uygun." dedi.

Tasarımın sahibi, "Chaise Longue tasarımı, çift katlı koltuklar için daha fazla alan yaratmak için yolcu kabini içindeki dikey alanı kullanıyor. Tasarım iki sıraya bölünmüş durumda: alt sıra ve 3 basamak yukarı çıkılarak ulaşılan üst sıra. Alt sıra, yolculara rahatlatıcı bir şezlong deneyimine benzer şekilde bacaklarını esnetebilme avantajı sunuyor.

Öte yandan, en üst sıra, daha yüksekte olduğunuz için bir SUV deneyimi yaşatıyor ve iki sıranın farklı yüksekliklerde bulunmasından elde edilen daha fazla bacak boşluğu sayesinde bacakları rahatça uzatmak mümkün." dedi.

YAPTIĞI UÇUŞLAR, İLHAM KAYNAĞI OLDU

Vicente, uluslararası öğrenci olarak çok sayıda uçuş yaptığını ve bu uçuş deneyimlerinin içindeki tasarımcıyı uyandırdığını ifade etti.

"Birincisi; genç, uluslararası bir öğrenci olarak, çoğu ekonomi sınıfı koltuklarda olmak üzere birçok kez seyahat etme fırsatım oldu. Bu deneyimler içimdeki tasarımcıyı uyandırdı.

Daha rahat seyahat etmenin (daha fazla diz mesafesiyle) mümkün olacağına inandım. Çözüm uçaktaki dikey alanı kullanmak ve bagaj bölmelerini koltuk tasarımına uyacak şekilde yeniden tasarlamaktan geçiyordu." dedi.

"SALGINDA SEYAHAT İÇİN DAHA UYGUN"

Vicente, koronavirüs salgını süresince yolcuların tasarıma yoğun ilgi gösterdiğini ve tasarımın yolculara virüsten korunma kapsamında daha fazla imkan sunabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koltuk tasarımının, pandemi başladığında çok alakalı ve kullanışlı hale gelen bir özelliği, koltuğun çıkarılıp takılabiliyor olması. Bu tasarımın modülerliğinin bir avantajı, yolcu kabinlerinin kargo saklama bölmeleri olarak da kullanılabilmesidir. Koronavirüs dönemi, ticari uçakların gerektiğinde kargo için uyarlanabilir olması gerektiğini kanıtladı."