UCM Başsavcısı Han, Buça'da inceleme yaptı

Başsavcı Han, "Ukrayna, çok sayıda suçun işlendiği bir yer" dedi. Han, gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması için savaş ortamındaki belirsizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Rus güçlerinin saldırılarına uğrayan Ukrayna'nın Buça şehrine gitti.

Han, başkent Kiev'in yakınlarında yer alan şehirde incelemelerde bulundu.

Başsavcı Han, Buça'da

UCM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başsavcı Kerim Han, Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yla temaslarda bulundu." denildi.

UCM'nin yürüttüğü bağımsız soruşturma için Ukrayna'nın sağladığı iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği paylaşımda, sorumluların cezalandırılması için Ukrayna ile Mahkeme arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

"Gerçeği ortaya çıkarmak için belirsizliği aşmalıyız"

Bu arada, Buça şehrindeki incelemeler sırasında uluslararası ajanslara açıklamalarda bulunan Başsavcı Han, "Ukrayna, çok sayıda suçun işlendiği bir yer. Mahkemenin yetkisine giren suçların işlendiğine ilişkin yeterli şüphemiz oluştuğu için buradayız. Gerçeği ortaya çıkarmak için savaş ortamındaki belirsizliği aşmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Başsavcı Han, 16 Mart'ta Ukrayna'ya ilk ziyaretini yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Kısıtlı yargı yetkisi

Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkeme'nin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015'te, UCM'ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013'teki "meydan olayları" ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için Mahkeme'ye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

UCM'nin Ukrayna soruşturması

UCM'ye taraf 41 ülkeden başvuru gelmesiyle Mahkeme'nin yargı yetkisi hem 21 Kasım 2013 öncesindeki suçları hem de muhtemel soykırım suçunu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

UCM Savcılığı, taraf ülkelerden gelen başvuruların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.