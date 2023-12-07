UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze’de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

AA

İsrail 2 aydır Gazze'ye saldırıyor.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor.

UCM'den İsrail'e sert tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, X hesabından İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Han yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesine atıf yaparak Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine derhal izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur"

UCM Başsavcısı Han açıklamalarında şunları söyledi:

Gazze'de sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)