Uganda Bakanı kendi koruması tarafından vurularak öldürüldü Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, başkent Kampala'daki konutunda korumasının silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

İHA

Uganda'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Uganda’da Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, Uganda Ulusal Ordusu’na bağlı olan koruması tarafından vuruldu.

K0ruması tarafından vurulan Bakan, kısa sürede hayatını kaybetti.

Saldırının Engola’nın başkent Kampala'daki konutunda gerçekleştiği aktarılarak, korumanın Engola’yı öldürdüğü açıklandı.

Korumanın Engola’yı neden vurduğu veya aralarında bir tartışma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çok kişinin yaralandığı ifade edildi

Görgü tanıkları ise, sokakta dolaşarak havaya ateş ettiğini söyledi.

Yerel kaynaklar, söz konusu olayda çok sayıda kişinin yaralanmış olabileceğine aktardı.

"Bu sabah üzücü bir haber aldım"

Uganda Parlamento Başkanı Anita Between yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından kendini vurduğuna dair üzücü bir haber aldım." dedi.