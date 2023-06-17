Uganda’da bir okula terör saldırısı

DHA

Uganda'nın doğusunda faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçleri, Mpondwe bölgesindeki Lhubirira ortaokuluna saldırdı.

Terör saldırısında 25 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı.

16 Haziran cuma günü yaşanan olayda, ADF militanlarının öğrenci yurdunu yaktığı ve gıda ürünlerini yağmaladığı bilgisi paylaşıldı.

Uganda Polisi Sözcüsü Fred Enanga olaya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dün gece, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Mpondwe'deki Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından bir terör saldırısı yapıldı. Bir öğrenci yurdu yakıldı ve bir yiyecek dükkanı yağmalandı. Şimdiye kadar okuldan 25 ceset çıkarıldı ve Bwera Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca Bwera Hastanesi’nde tedavi gören ve durumu kritik olan 8 yaralı var. UPDF ve polis tarafından Virunga ulusal parkına doğru saldırganları takip ediyor.