Uganda'da bir teknenin batması sonucu 20 kişi öldü Bir yolcu teknesinin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Ekipler kaybolan yolcuları arama çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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Uganda bugün büyük faciayı yaşadı.

Uganda basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Viktorya Gölü'nde 30 yolcu taşıdığı tahmin edilen bir tekne alabora oldu.

20 kişi hayatını kaybetti

Batan teknedeki yolculardan 20'si boğularak can verdi, 10'u ise balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alabora oldu

Yolcu teknesinin şiddetli rüzgar sonucu alabora olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.