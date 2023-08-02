Uganda'da bir teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
AA

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Uganda bugün büyük faciayı yaşadı.

Uganda basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Viktorya Gölü'nde 30 taşıdığı tahmin edilen bir alabora oldu.

20 kişi hayatını kaybetti

Batan teknedeki yolculardan 20'si boğularak can verdi, 10'u ise balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Alabora oldu

Yolcu teknesinin şiddetli rüzgar sonucu alabora olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.