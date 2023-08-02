Uganda'da bir teknenin batması sonucu 20 kişi öldü

AA
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Uganda bugün büyük faciayı yaşadı.
Uganda basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Viktorya Gölü'nde 30 yolcu taşıdığı tahmin edilen bir tekne alabora oldu.
20 kişi hayatını kaybetti
Batan teknedeki yolculardan 20'si boğularak can verdi, 10'u ise balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Alabora oldu
Yolcu teknesinin şiddetli rüzgar sonucu alabora olduğu bilgisi paylaşıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.