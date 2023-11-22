Uganda'da gizemli hastalık, 12 kişinin ölümüne yol açtı Uganda'da ciltte kızarıklığa yol açan ve henüz teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Uganda'nın Kyotera bölgesinde son 2 haftada ciltlerinde kızarıklık belirtisi gösteren 12 kişi yaşamını yitirdi.

Henüz teşhis edilemeyen hastalıkla ilgili Uganda Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Bilinen hastalaıklara benzemiyor

The Daily Monitor'un haberine göre, yerel sağlık çalışanları, hastaların cildinde görülen kızarıkların büyüdüğünü ve birkaç gün sonra da hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Ölen kişilerin ciltlerinden örnekler alınırken, yapılan ilk test sonuçlarında hastalığın Ebola, Marburg ya da Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü olmadığı saptandı.