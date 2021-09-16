Uğur Şahin: Koronavirüs aşısını onun sayesinde bulduk

BionTech'in CEO'su Uğur Şahin, doğum gününü kutladığı matematik öğretmeni Gisela Seulen'e hitaben "Sizin sayenizde koronavirüs aşısı geliştirmeye büyük bir kararlılıkla başladık" dedi.

Almanya'nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte BioNTech’i kuran ve Almanya'nın en varlıklı insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin, dikkat çekici bir kutlamaya katıldı.

Şahin, Köln’de okurken "en sevdiğim öğretmen" dediği matematik öğretmeni Gisela Seulen’e bir kutlama videosu hazırlayıp gönderdi.

"SİZİN SAYENİZDE KORONAVİRÜS AŞISI GELİŞTİRMEYE BAŞLADIK"

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan haberde Şahin’in Seulen’e hitaben, "Sizin öğrettikleriniz ve kişisel olarak sizin sayenizde koronavirüs aşısı geliştirmeye büyük bir kararlılıkla başladık" dediği belirtildi.

"MATEMATİK, BİYOLOJİK DÜZEN VE BULAŞICI HASTALIKLAR ARASINDAKİ BAĞLANTIYI KURMAYA YARDIM EDİYOR"

Matematiğin, biyolojik düzen ve bulaşıcı hastalıklar arasındaki bağlantıyı kurmaya yardım ettiğini dile getiren Şahin, dört yaşındayken ailesiyle Köln’e taşınmıştı.

Video ile ilgili Alman basınına konuşan Seulen, Şahin’in mesajından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Köln’de lise ve tıp eğitimini alan Şahin yarın Köln Üniversitesi’nde eşi Özlem Türeci ile birlikte fahri doktorluk unvanını alacak.