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    Uğur Şahin'in 'nazar boncuklu' kolyesi

    Uğur Şahin'in 'nazar boncuklu' kolyesi

    Nazara inandığını belirten Uğur Şahin, annesinin küçükken boynuna taktığı kolyeyi hiçbir zaman çıkarmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 14:28
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    Koronavirüs aşısını geliştirerek tüm dünyaya adını duyuran BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin, nazar boncuklu kolyesiyle dikkat çekiyor.

    Çocukluğunda ailesiyle beraber Almanya'ya yerleşen Uğur Şahin, siyah ipli kolyesini boynundan hiçbir zaman çıkarmıyor.

    Röportaj ve canlı yayınlar için kamera karşısına geçen Şahin, sağlıktaki başarısıyla beraber kolyesiyle de konuşuluyor.

    "BİZ TÜRKLER NAZARA İNANIRIZ"

    Bir röportajında herkes tarafından ilgi odağı olan kolyesi hakkında konuşan Şahin ise "Biz Türkler nazara inanırız.

    "ANNEM TAKIYORDU ÖYLE KALDI"

    Annem nazara inanıyordu ve her zaman bu nazar boncuğunu takıyordu ve öyle kaldı. İnşallah yardım eder." ifadelerine yer verdi.

    Prof. Dr. Uğur Şahin: Annem her zaman bana bu nazar boncuğunu takıyordu

    Uğur Şahin in nazar boncuklu kolyesi #1

    Uğur Şahin in nazar boncuklu kolyesi #2

    Uğur Şahin in nazar boncuklu kolyesi #3

    Uğur Şahin in nazar boncuklu kolyesi #4

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