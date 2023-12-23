Ukrayna: 3 Rus Su-34 savaş uçağını düşürdük Hava kuvvetleri, Herson üzerinde uçan Su-34 savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı. Zelensky, bu hareketlerinden dolayı askerlere teşekkür etti.

AA & Ensonhaber

Ukrayna, Rus ordusunun hava gücünü hedef aldığını duyurdu.

Ülkenin hava kuvvetleri, Herson bölgesi üzerinde uçuş yapan Rusya'ya ait savaş uçaklarını vurduklarını söyledi.

Su-34 uçaklarını düşürdüler

Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu, üç Rus-34 savaş uçağını düşürdü.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, uçakları düşüren askerlere teşekkür etti. Moskova iddialar hakkında yorum yapmadı ancak etkili Rus blog yazarları kayıplar olduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın, söz konusu uçakları "muhtemelen ABD yapımı Patriot füzeleriyle" düşürdüğü belirtiliyor. Hem hayatta kalan hem de ölen mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Zelensky: Cezasız kalmayacak

BBC'nin aktardığına göre, Zelensky, uçakların düşürülmesinin, Ukrayna'daki hedeflere saldıran Rus pilotların "hiçbirinin cezasız kalmayacağının" farkında olmalarını sağlayacağını söylemişti.

Bu arada Hollanda Başbakanı Mark Rutte, F-16 jetlerini Ukrayna'ya teslim etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Rutte, konuyu Zelensky ile telefonda görüştü.

Rusya, 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti

Öte yandan, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden 66 Ukraynalı askerin cenazesinin daha Kiev'e iade edildiğini açıkladı.

Merkezin açıklamasında, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarında ölen 66 Ukraynalı askerin cenazesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin desteği ile iade edildiği belirtildi.

Cesetlerin otopsi sonrası askerlerin akrabalarına teslim edileceği ifade edildi.

Rusya, 20 Kasım'da da Ukrayna'ya 94 askerin cenazesini teslim etmişti.