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- Ukrayna 4 ülkenin vatandaşlarına PCR testi zorunluluğu getirdi
Ukrayna 4 ülkenin vatandaşlarına PCR testi zorunluluğu getirdi
- İHA
- 24.06.2021 - 11:37
- Güncelleme : 24.06.2021 - 11:46
Ukrayna’da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir adım atıldı.
Delta mutasyonun yayılmasının önüne geçebilmek amacı ile Sağlık Bakanlığı, 4 ülkeye PCR testinin zorunlu kılındığını açıkladı.
Bu karara göre Rusya, Hindistan, İngiltere ve Portekiz vatandaşlarından son 48 saat içerisinde yapılmış PCR test sonucu talep edileceği açıklandı.
Belgesini göstermeyenlerin ülkeye alınmayacağı duyuruldu.
25 HAZİRAN’DAN İTİBAREN UYGULANACAK
Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı İgor Kuzin, bu prosedürün 25 Haziran tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Delta mutasyonunun ülkede ilk defa bir anne ve çocuğunda olmak üzere 2 kişide tespit edildiğini belirtti.
58 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, ülke genelinde 937 kişinin testi pozitif çıktı.
2 bin 471 kişi iyileşti.
559 kişi hastaneye kaldırılırken, 58 vatandaş hayatını kaybetti.